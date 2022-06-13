أميركا تتوج بكأس العالم للقوة البدنية وليبيا في الترتيب 14

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أنهت ليبيا مشاركتها في بطولة العالم للقوة البدنية بجنوب أفريقيا في الترتيب 14 برصيد 10 نقاط، عبر ميداليتين فضية وبرونزية، عن طريق اللاعب عبدالله هاجر في أول مشاركة دولية له، بعد انقضاء فترة عقوبة السنوات الأربع بسبب المنشطات.

نتائج لاعبي ليبيا

عبدالله هاجر مواليد 1988 شارك فى وزن أقل من 105 كلغم، توج بفضية رفعة الصدر بثقل 210 كلغم، وبرونزية رفعة السكوات (الفخذين) بثقل 325 كلغم، وحل خامسًا في رفعة السحب (الثقبين) بثقل 350 كلغم، وجاء رابعًا في الترتيب العام من بين 19 مشاركًا.

شارك الرياضي طلوبة عدنان رجب، مواليد 1993، في وزن تحت 66 كلغم، وجاء في الترتيب 14 من بين 15 مشاركًا، طلوبة سجل في رفع السكوات (القرفصاء)، وتمكن من رفع 180 كلغم، في المحاولة الأولى، و205 كلغم في المحاولة الثانية، وفشل في المحاولة الثالثة في رفع 212.5 كلغم، وجاء في الترتيب الأخير من بين 15 مشاركًا.

وفي رفعة الصدر، تمكن في المحاولة الأولى من رفع 100 كلغم، وفي الثانية من رفع 112.5 كلغم، وفي الثالثة أخفق في رفع 115 كلغم، وجاء في الترتيب 15 من 15 مشاركًا، وجاء تاسعًا في رفعة السحب (الثقبين)، بعد أن نجح في المحاولة الأولى في رفع 250 كلغم، وأخفق في المحاولتين الثانية والثالثة في رفع 272.5 كلغم.

خليفة سليم في الترتيب 18

وشارك خليفة سليم مواليد 1991 بوزن 83 كلغم، وجاء في الترتيب العام 18 من بين 22 مشاركًا في رفعة السكوات، أخفق في المحاولة الأولى في رفع 227.5 كلغم، وتمكن من رفعها في المحاولة الثانية، ولم يتمكن من رفع 242.5 في المحاولة الثالثة، وجاء في الترتيب 19، وفي رفعة البنش برس (الصدر)، وجاء ثامنًا بعد أن تمكن من رفع 175 كلغم.

وفي الرفعة الدادليفت (السحب) نجح في المحاولة الثانية من رفع 270 كلغم، وأخفق في المحاولة الثالثة من رفع 302.5 كلغم، وجاء في الترتيب 18، وشارك الرياضي السني فنير مواليد 1989 في وزن أقل من 93 وتحصل على الترتيب 23 من بين 25 مشاركًا، ففي رفعة السكوات أخفق في المحاولة الأولى من رفع 260 فيما تمكن من رفعها في المحاولة الثانية وأخفق في رفع 270 في الثالثة وتحصل على الترتيب 21.

أما في رفعة الصدر فتمكن من رفع 170كلغم، وأخفق في المحاولة الثالثة من رفع 177.5 وجاء في الترتيب 20، وفي الرفعة الميتة (السحب) نجح في المحاولة الأولى من رفع 280 كلغم وأخفق بعدها في رفع 300 وتحصل على الترتيب 23.

إسلام مرواس في الترتيب 14

وشارك اللاعب سالم إسلام مرواس مواليد 1997 في وزن تحت 120 في رفعة السكوات وأخفق مرواس في رفع 290 كلغم في المحاولة الأولى وتمكن من رفعها في الثانية وأخفق في الثالثة برفع 315 وتحصل على الترتيب 14.

وفي رفعة البنش برس (الصدر) تمكن من رفع 182.5كلغم، وأخفق في الثالثة من رفع 185، ولم يشارك في رفعة (السحب).

أميركا تتوج بكأس البطولة

وتوجت الولايات المتحدة بكأس البطولة برصيد 57 نقطة، وجاءت فرنسا ثانيًا برصيد 40 نقطة، والسويد ثالثًا برصيد 38 نقطة، ورابعًا الجزائر برصيد 32 نقطة.

يشار إلى أن 11 دولة بلاعب واحد ومن بينها بلغاريا التي جاءت في الترتيب 16 برصيد 9 نقاط، ومصر في الترتيب 32 برصيد نقطة واحدة وأيضًا إسبانيا وبلجيكا.