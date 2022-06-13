الظهرة يجدد أمل الصعود للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد، أربع مباريات في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المجموعة الثانية، حيث واصل الظهرة تحقيق نتائجه الإيجابية، وحقق الفوز على الهلال سبها، بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1)، وانتهت مباراتان بالتعادل، أساريا مع أبي الأشهر بهدف لهدف (1-1)، والمستقبل مع البشائر بهدفين لهدفين (2-2).

وبعد هذه النتائج انحصر التنافس على بطاقة الصعود للدوري الممتاز بين الظهرة ورفيق برصيد 10 نقاط لكل منهما، وفي انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الجولة الأخيرة، وفي حالة التساوي في النقاط، ستكون نتيجة المواجهات المباشرة لصالح فريق الظهرة.

وفي المجموعة الأولى جرت مباراة واحدة انتهت بفوز الصقور على الشرارة (1-0)، وبهذا الفوز عاد الصقور للصدارة بـ10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي ثانيًا البرانس بـ8 نقاط من 5 مباريات، وثالثًا وفاق أجدابيا 7 نقاط من 4 مباريات، ورابعًا الأنوار 6 نقاط من 4 مباريات، وخامسًا بنغازي الجديدة 5 نقاط من 5 مباريات، وسادسًا المروج 3 نقاط من 4 مباريات، وسابعًا الشرارة نقطتين من 5 مباريات.