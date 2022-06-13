السويحلي ينفرد بصدارة نهائيات الطائرة «تحت 21 عاما»...

جرت أمس الأحد، بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة، ثلاث مباريات في نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة، تحت 21 عاما، أسفرت عن النتائج التالية:
فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (18-25، 25-23، 25-21، 26-24)، وأدار المباراة الحكمان علي الأوجلى وعبدالسلام البكراوي.
وفوز السويحلي على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (26-24، 25-16، 25-22)، وأدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وعبدالحكيم رمضان.
وفاز الجزيرة على النهضة بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-20، 25-13، 25-9)، وأدار المباراة الحكمان فتح الله الروياتي وعبدالسلام بلعوطة.
مفكرة النتائج
الاتحاد المصراتي × النهضة (3-0)
السويحلي × الأهلي بنغازي (3-0)
المروج × الجزيرة (3-1)
الأهلي بنغازي × الاتحاد المصراتي (3-1)
السويحلي × المروج (3-0)
الجزيرة × النهضة (3-0)
الترتيب بعد الجولة الثانية
السويحلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، تتساوى بعدها فرق الجزيرة والمروج والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي برصيد 3 نقاط لكل منها، وسادسا النهضة دون نقاط.
مباريات اليوم
يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع 3 مباريات، المباراة الأولى ستجمع النهضة مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة المروج مع الاتحاد المصراتي، وفي ثالث المباريات السويحلي يلتقي الجزيرة.
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