السويحلي ينفرد بصدارة نهائيات الطائرة «تحت 21 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد، بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة، ثلاث مباريات في نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة، تحت 21 عاما، أسفرت عن النتائج التالية:



فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (18-25، 25-23، 25-21، 26-24)، وأدار المباراة الحكمان علي الأوجلى وعبدالسلام البكراوي.

وفوز السويحلي على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (26-24، 25-16، 25-22)، وأدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وعبدالحكيم رمضان.

وفاز الجزيرة على النهضة بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-20، 25-13، 25-9)، وأدار المباراة الحكمان فتح الله الروياتي وعبدالسلام بلعوطة.

مفكرة النتائج

الاتحاد المصراتي × النهضة (3-0)

السويحلي × الأهلي بنغازي (3-0)

المروج × الجزيرة (3-1)

الأهلي بنغازي × الاتحاد المصراتي (3-1)

السويحلي × المروج (3-0)

الجزيرة × النهضة (3-0)