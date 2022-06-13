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الاتحاد الليبي لرفع الأثقال ينعى رئيسه الأسبق البهلول صفر بعد أن وافته المنية في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 02:40 مساء
الاتحاد الليبي لرفع الأثقال ينعى رئيسه الأسبق البهلول صفر بعد أن وافته المنية في الأردن
البهلول صفر. (صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا عبر فيسبوك)
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نعى الاتحاد الليبي لرفع الأثقال، رئيسه الأسبق البهلول إبراهيم صفر، الذي توفي، أمس الأحد، بالمملكة الأردنية، بحسب صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا عبر «فيسبوك».

يعد الفقيد أحد الرياضيين الدوليين السابقين، وأحد الحكام الدوليين في رياضة رفع الأثقال، تولى رئاسة الاتحاد العام خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

البهلول إبراهيم محمد صفر، من مواليد 1953، بسوق الجمعة طرابلس، حصل على بكالوريس تربية بدنية وعلوم الرياضة العام 1994، وترأس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال خلال الفترة من 27 أكتوبر 1995 حتى 31 أغسطس 1998.

مسيرة رياضية مميزة
عمل حكما دوليا في رياضة رفع الأثقال فئة (2)، وآخر بطولة منطقة عمل بها بطولة منطقة طرابلس لفئتي البراعم والشباب خلال يومي 20 و21 فبراير 2019 بمسرح مدرسة السيدة زينب الكبرى بأبوسليم طرابلس.

آخر بطولة على مستوى ليبيا قام بالعمل فيها بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئتي الناشئين والكبار بقاعة الألعاب الرياضية بنادي السويحلي مصراتة خلال الفترة من 10 حتى 11 أكتوبر 2018.

كانت آخر مشاركة دولية له كحكم في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب بالجزائر خلال الفترة من 19-21 يوليو 2018.

البهلول صفر في إحدى المشاركات. (صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا عبر فيسبوك)
البهلول صفر في إحدى المشاركات. (صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا عبر فيسبوك)
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