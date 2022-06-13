ليبيا تحتل المركز 12 في بطولة العالم للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حلت ليبيا في المركز الثاني عشر ببطولة العالم للقوة البدنية، والتي أقيمت بجنوب أفريقيا وسط مشاركة 34 دولة، متفوقة على عديد الدول المشهورة باللعبة، مثل جنوب أفريقيا وإيطاليا والنمسا وهولندا وإسبانيا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا والبرازيل ومصر.

وكان «البلدوزر»، عبدالله هاجر قد حقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم لكبار لاعبي القوة البدنية المقامة بجنوب أفريقيا بتتويجه بعدد قلادتين، فضية وبرونزية، في فئة «OPen» كبار، إحداهما برونزية في رفعة الرجلين، والأخرى فضية في رفعة الصدر.

وتحصل عبدالله هاجر على الترتيب الرابع في المجموع من بين 19 رياضيا من أبطال العالم المحترفين في وزن 105 كغم.

تكريم منتخب ليبيا للقوة البدنية. (فيسبوك)

تكريم منتخب ليبيا للقوة البدنية. (فيسبوك)