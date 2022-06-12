أكرم الهمالي يعلن استقالته من تدريب أبوسليم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قدم المدرب الوطني أكرم الهمالي، استقالته من منصبه من مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبوسليم، بعدما حقق معه نتائج جيدة خلال مشواره ببطولة الدوري الليبي الممتاز وكأس ليببا.

وقال الهمالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن سبب ترك الفريق قبل اختتام مباريات الدوري الممتاز، كان بسبب خلافه مع رئيس النادي.

ووجه أكرم الهمالي الشكر للطاقم الفني المصاحب له، واللاعبين وإدارة النادي على الفترة التي قضاها داخل جدران الفريق.

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يذكر أن فريق أبوسليم يتواجد حاليًا في المركز السادس بجدول ترتيب فرق أندية الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022) برصيد 19 نقطة.