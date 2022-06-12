منتخب ليبيا مع نظيره السعودي مستضيف بطولة كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

جرت الخميس، في العاصمة السعودية الرياض مراسم سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات للمنتخبات، والتي ستستضيفها مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.

يأتي ذلك بمشاركة منتخبات ليبيا والمغرب بطل النسخة الأخيرة ومصر والكويت والسعودية والجزائر والعراق وفلسطين وموريتانيا والصومال.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال في المجموعة الأولى ومنتخبات مصر والعراق والجزائر بالمجموعة الثانية فيما جاء مستضيف البطولة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخب ليبيا الوطني وفلسطين.

وكانت ليبيا استضافت بطولة النسخة الثالثة العام 2007 وتُوجت بنسختها وشهدت مشاركة منتخبات الجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، ويستهل المنتخب أولى مباراته مع منتخب فلسطين.