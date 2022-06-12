مواصلة صيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة بطرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل أعمال الصيانة والتطوير بمجمع رجب عكاشة بطرابلس التاريخي؛ حيث جرى أمس السبت، الانتهاء من تأهيل القبة الخرسانية للمجمع، وإدخال التحسينات الفنية عليها، كما جرت إضافة بعض المرافق المستحدثة بالمجمع.

وبحسب الشركة المنفذة للمشروع سيجري تسليم المشروع والانتهاء منه للوزارة خلال 60 يومًا.

صيانة الملعب التاريخي تأتي ضمن الخطط التنموية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية لمشاريع عودة الحياة.

وحرصًا منه على متابعة تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير للمنشآت الرياضية بليبيا، أكد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي متابعته الدورية مع إدارة المشروعات لمراحل صيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة بطرابلس.

الجدير بالذكر أن الوزير قام بزيارة الموقع في الفترة الماضية معلنًا البدء فعليًا فى صيانة وتطوير هذا المجمع ليكون جاهزًا لاستقبال المسابقات الرياضية في الفترة المقبلة.

ويعد مجمع رجب عكاشة بطرابلس من أقدم المجموعات الرياضية في ليبيا؛ حيث استقبل العديد من المنافسات العالمية والمحلية في عدة ألعاب ومن بينها لعبة الملاكمة والسلة والطائرة كما استقبل العديد من الفرق المحلية والعالمية في زيارات مختلفة، وشهدت عملية الصيانة تأخيرًا بعض الشيء، بسبب الغلق من عدة سنوات، وتجميد النشاط الرياضي به.

صيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة. (فيسبوك)

صيانة وتطوير مجمع رجب عكاشة. (فيسبوك)