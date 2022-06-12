ثلاث قلائد للمنتخب الليبي في البطولة العربية للقفز بالمظلات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أحرز المنتخب الوطني للقفز بالمظلات فضية البطولة العربية الثانية للقفز الحر التي تتواصل بمدينة أربيل العراقية.

أحرز المنتخب الليبي فضية الفردي والتراتيب الثاني والرابع والثامن والتاسع على مستوى الدول العربية في الفردي.

كما حصد المنتخب الوطني للطيران الشراعي برونزية الفرق، حيث تحصّل أعضاء المنتخب على الترتيب الثالث في الترتيب العام للفرق من عدد 7 فرق مشاركة في البطولة العربية للطيران الشراعي في دقة الوصول (باراجلايدر بارابوينت) التي أُقيمت على جبل كورك في إقليم كوردستان العراق.

بهذا تكون بعثة المنتخب الليبي للقفز بالمظلات أحرزت ثالث ميدالية في البطولة العربية بأربيل.

البطولة العربية للقفز بالمظلات. (فيسبوك)

البطولة العربية للقفز بالمظلات. (فيسبوك)