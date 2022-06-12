قرارات في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للترايثلون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد أمس السبت، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للترايثلون بحضور رئيس وأعضاء المكتب؛ حيث ناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي تضمنت تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، ومناقشة انطلاق البرنامج الداخلي، وتحديد مواعيد البطولات المحلية لاتحادات الفرعية للمناطق.

أيضًا جرت مناقشة المشاركات الخارجية التي توج فيها المنتخب الليبي للترايثلون بالقلائد العربية والأفريقية مع مناقشة انشاء مراكز ناشئين بالمناطق وتوزيع المهام والعمل على إنجاح البرنامج الداخلي والخارجي.

وتضمن الاجتماع طلب رئيس الاتحاد الليبي وعضو الاتحاد العربي للترايثلون خلال اجتماع الاتحاد العربي والأفريقي بمدينة شرم الشيخ إقامة دورات للمدربين والحكام تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وفي نهاية الاجتماع، هنأ رئيس الاتحاد المشاركين في البطولات والمتحصلين على القلائد ووعد أن يجري إحالة رسالة إلى وزارة الرياضة لتكريمهم، كما أشاد بأعضاء المكتب التنفيذي على الجدية والتزامهم بالأعمال المكلفين بها.

اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للترايثلون. (فيسبوك)