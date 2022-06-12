الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي ثلاث مباريات في الجولة الخامسة من نهائيات ليبيا لكرة السلة، أسفرت عن النتائج التالية:

في أولى المباريات، جمعت الأهلي طرابلس والنصر، انتهى ربعها الأول لصالح الأهلي طرابلس بفارق سلة (17-15)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 13 نقطة إلى رصيده ليتقدم الأهلي طرابلس (30-28)، وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أضاف 26 نقطة مقابل 10 نقاط للنصر، ليوسع الأهلي طرابلس الفارق إلى 18 نقطة بتقدمه (56-38)، وفي الربع الرابع كانت هناك صحوة للنصر، لكنه أخفق في تعويض النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (70-62).

المباراة الثانية جمعت المروج والمدينة، ربعها الأول انتهى للمروج بفارق سلة واحدة (16-14)، وفي الربع الثاني تقلص الفارق إلى نقطة واحدة بتقدم المروج (34-33)، ووسع المروج الفارق في الربع الثالث إلى 8 نقاط (58-50)، وحافظ المروج على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (79-72).

وثالث المباريات جمعت الاتحاد والأهلي بنغازي، انتهى ربعها الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة (22-14)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 14 نقطة مقابل11، الاتحاد نجح في تقليص الفارق لصالحه إلى 5 نقاط (33-28)، والربع الثالث كانت الأفضلية فيه للأهلي بنغازي الذي سجل 25 نقطة مقابل 13 للاتحاد ليتقدم الأهلي بنغازي بالنتيجة (53-46)، وحافظ الأهلي بنغازي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبفارق ثلاث نقاط (69-66).

الترتيب بعد الجولة الخامسة

الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 10 نقاط، من 5 مباريات، وأقرب الملاحقين، الأهلي بنغازي بـ7 نقاط من 4 مباريات، والاتحاد والنصر بـ6 نقاط لكل منهما من 4 مباريات، والمروج 6 نقاط من 5 مباريات، والمدينة والهلال برصيد 5 نقاط لكل منهما من 4 مباريات.