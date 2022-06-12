الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة نهائيات السلة

جرت أمس السبت، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي ثلاث مباريات في الجولة الخامسة من نهائيات ليبيا لكرة السلة، أسفرت عن النتائج التالية:
في أولى المباريات، جمعت الأهلي طرابلس والنصر، انتهى ربعها الأول لصالح الأهلي طرابلس بفارق سلة (17-15)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 13 نقطة إلى رصيده ليتقدم الأهلي طرابلس (30-28)، وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أضاف 26 نقطة مقابل 10 نقاط للنصر، ليوسع الأهلي طرابلس الفارق إلى 18 نقطة بتقدمه (56-38)، وفي الربع الرابع كانت هناك صحوة للنصر، لكنه أخفق في تعويض النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (70-62).
المباراة الثانية جمعت المروج والمدينة، ربعها الأول انتهى للمروج بفارق سلة واحدة (16-14)، وفي الربع الثاني تقلص الفارق إلى نقطة واحدة بتقدم المروج (34-33)، ووسع المروج الفارق في الربع الثالث إلى 8 نقاط (58-50)، وحافظ المروج على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (79-72).
وثالث المباريات جمعت الاتحاد والأهلي بنغازي، انتهى ربعها الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة (22-14)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 14 نقطة مقابل11، الاتحاد نجح في تقليص الفارق لصالحه إلى 5 نقاط (33-28)، والربع الثالث كانت الأفضلية فيه للأهلي بنغازي الذي سجل 25 نقطة مقابل 13 للاتحاد ليتقدم الأهلي بنغازي بالنتيجة (53-46)، وحافظ الأهلي بنغازي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبفارق ثلاث نقاط (69-66).
الترتيب بعد الجولة الخامسة
الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 10 نقاط، من 5 مباريات، وأقرب الملاحقين، الأهلي بنغازي بـ7 نقاط من 4 مباريات، والاتحاد والنصر بـ6 نقاط لكل منهما من 4 مباريات، والمروج 6 نقاط من 5 مباريات، والمدينة والهلال برصيد 5 نقاط لكل منهما من 4 مباريات.
مباريات اليوم الأحد
تقام اليوم الأحد، ثلاث مباريات في الجولة السادسة لنهائيات السلة، الأولى دون حضور الجمهور وتجمع الأهلي بنغازي والنصر، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع الهلال، وثالث المباريات ستجمع الاتحاد مع المدينة.
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