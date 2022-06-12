جولة حاسمة في نهائيات الصعود للدوري الممتاز الليبي.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الأحد، مع ست مباريات في الجولة السادسة من نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ومن خلال النتائج الأخيرة يقترب تحديد هوية الفريقين المتأهلين لدوري الأضواء أو القسم الممتاز.

على ملعب البيضاء المستقبل يلتقي البشائر بإدارة الحكم رافع الحوتي، والمساعدين مروان الحراري وعبدالسلام العوامي، والحكم الرابع سامي الضاوي.

وعلى ملعب مدينة شحات أساريا سيتبارى مع أبي الأشهر بإدارة حكم الوسط مفتاح العلمي، والمساعدين منجي أبوشكيوة ووليد أبوحرارة، والحكم الرابع محمد الشلماني.

وعلى ملعب مدينة القبة، الظهرة يلتقي الهلال سبها بإدارة الحكم حسين العجيلي، والمساعدين عثمان بلال وموسى العوامي، والحكم الرابع الطاهر فرج.

وعلى ملعب الزاوية المروج يلتقي بنغازي الجديدة بإدارة الحكم عبدالسلام عوينة، والمساعدين أحمد عوينة وفيصل بن على، والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة.

وعلى ملعب صبراتة الأنوار يلتقي الوفاق أجدابيا بإدارة الحكم الجيلاني عثمان، والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي، والحكم الرابع عبدالهادي حباس.

وعلى ملعب الجميل، الصقور يتبارى مع الشرارة بإدارة الحكم محمد بن رشدان، والمساعدين محمد السائح ورياض العزابي، والحكم الرابع مؤمن الراعي.

الترتيب قبل مباريات اليوم

البرانس في صدارة المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، ويلاحقه الصقور ووفاق أجدابيا برصيد 7 نقاط لكل منهما من 4 مباريات، ومن خلفهم الأنوار بـ6 نقاط من 4 مباريات، وبنغازي الجديدة 5 نقاط من 5 مباريات، والمروج 3 نقاط من 4 مباريات، والشرارة بنقطتين من 4 مباريات.

المجموعة الثانية يتصدرها رفيق بـ10 نقاط من 5 مباريات ويأتي الظهرة ثانيًا بـ7 نقاط من 4 مباريات (+2 هدفين)، وثالثًا أساريا بـ7 نقاط من 4 مباريات (+1 هدف)، ورابعًا أبي الأشهر 7 نقاط من 4 مباريات، وخامسًا البشائر7 نقاط من 5 مباريات، وسادسًا المستقبل 4 نقاط من 4 مباريات، وسابعًا الهلال سبها دون نقاط من 4 مباريات.