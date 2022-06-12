فوز الاتحاد المصراتى والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة 21 عاما (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بمشاركة فرق النهضة والمروج والأهلي بنغازي والجزيرة والسويحلي والاتحاد المصراتي.

وفى أولى الجولات جرت ثلاث مباريات، حيث فاز الاتحاد المصراتي على النهضة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-13، 25-20، 25-12)، وفوز السويحلي على الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-19، 25-21، 25-13)، وفوز المروج على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-22، 25-16، 19-25، 25-22).

مباريات الجولة الثانية

واليوم الأحد، ستقام ثلاث مباريات في الجولة الثانية للنهائيات، المباراة الأولى ستجمع المروج مع السويحلي، وتعقبها مباراة النهضة والجزيرة وثالث المباريات ستجمع الاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي.

جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)