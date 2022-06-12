Atwasat

فوز الاتحاد المصراتى والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة 21 عاما (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 12 يونيو 2022, 12:37 مساء
فوز الاتحاد المصراتى والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة 21 عاما (صور)
جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت أمس السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بمشاركة فرق النهضة والمروج والأهلي بنغازي والجزيرة والسويحلي والاتحاد المصراتي.

وفى أولى الجولات جرت ثلاث مباريات، حيث فاز الاتحاد المصراتي على النهضة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-13، 25-20، 25-12)، وفوز السويحلي على الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-19، 25-21، 25-13)، وفوز المروج على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-22، 25-16، 19-25، 25-22).

مباريات الجولة الثانية
واليوم الأحد، ستقام ثلاث مباريات في الجولة الثانية للنهائيات، المباراة الأولى ستجمع المروج مع السويحلي، وتعقبها مباراة النهضة والجزيرة وثالث المباريات ستجمع الاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي.

جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس
ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا

ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا
وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس

السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
كيف استهل سعر الدولار تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية؟

كيف استهل سعر الدولار تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية؟
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات التعليمية بالمنطقة الجنوبية

بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المدينة × المروج.. الأهلي طرابلس × النصر.. الأهلي بنغازي × الاتحاد في السلة
المدينة × المروج.. الأهلي طرابلس × النصر.. الأهلي بنغازي × ...
تواجد ليبي في دورة تايكوندو «Itf»
تواجد ليبي في دورة تايكوندو «Itf»
السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس
السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة ...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس...
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية...
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
المزيد
جولة حاسمة في نهائيات الصعود للدوري الممتاز الليبي.. الأحد
جولة حاسمة في نهائيات الصعود للدوري الممتاز الليبي.. الأحد...
فوز الاتحاد المصراتى والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة 21 عاما (صور)
فوز الاتحاد المصراتى والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة 21......
4 ليبيين في «أفريقية المبارزة» بالمغرب
4 ليبيين في «أفريقية المبارزة» بالمغرب...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود ......
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط