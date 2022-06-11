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البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 11 يونيو 2022, 05:16 مساء
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
البلدوزر عبد الله. (إنترنت)
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حقق البطل الليبي عبد الله هاجر «البلدوزر» إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم لكبار لاعبي القوة البدنية المقامة بجنوب أفريقيا بتتويجه بعدد 2 قلائد فضية وبرونزية في فئة «OPen» كبار، وبرونزية في رفعة الرجلين والأخرى فضية في رفعة الصدر.

وجاء ترتيب عبد الله العام رابعًا على المجموع من بين 19 رياضيًا من أبطال العالم المحترفين في وزن 105 كغم.

من جهة أخرى أُصيب الرباع الليبي إسلام مرواس أثناء منافسات رفعة الصدر.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في بطولة العالم بخمسة رياضيين فقط يمثلون المنتخب الليبي وهم: عدنان اطلوبة، خليفة الحاسي، السني فنير، عبدالله هاجر، إسلام مرواس.

ويشرف على تدريبات أبطال ليبيا المدرب الوطني طارق مخلوف، ومساعده أشرف الفلاح، ويشارك في تحكيم البطولة الحكمان الليبيان الدوليان الدكتور رفيق الكوافي والدكتور خالد مخلوف.

البلدوزر عبد الله خلال المنافسات. (إنترنت)
البلدوزر عبد الله خلال المنافسات. (إنترنت)
بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية. (إنترنت)
بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية. (إنترنت)
البلدوزر عبد الله على منصات التتويج. (إنترنت)
البلدوزر عبد الله على منصات التتويج. (إنترنت)
البلدوزر عبد الله بعلم ليبيا. (إنترنت)
البلدوزر عبد الله بعلم ليبيا. (إنترنت)
البلدوزر عبد الله على منصات التتويج. (إنترنت)
البلدوزر عبد الله على منصات التتويج. (إنترنت)
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