المدينة × المروج.. الأهلي طرابلس × النصر.. الأهلي بنغازي × الاتحاد في السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، مع ثلاث مباريات في التجمع الأول لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022.

المباراة الأولى، ستجمع المدينة والمروج، ويعقبها مباراة النصر مع الأهلي طرابلس، وثالث المباريات ستجمع الأهلي بنغازي مع الاتحاد.

الترتيب الموقت، الأهلي طرابلس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، تتساوى بعدها فرق الأهلي بنغازي والاتحاد والنصر بـ5 نقاط لكل منها من 3 مباريات، والهلال برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، والمدينة 4 نقاط من 3 مباريات، والمروج بـ4 نقاط من 4 مباريات.