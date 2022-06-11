النهضة والاتحاد المصراتي في افتتاح نهائيات الطائرة 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، والتي ستقام بنظام التجمع، ومن مجموعة واحدة، بمشاركة فرق عن المنطقة الأولى، الأهلي بنغازي والمروج.

ومن المنطقة الثانية، السويحلي والاتحاد المصراتي، ومن المنطقة الثالثة الجزيرة، ومن المنطقة الرابعة، النهضة بينما اعتذر الأهلي طرابلس عن المشاركة.

ومباراة الافتتاح اليوم السبت، ستجمع النهضة والاتحاد المصراتي، ويعقبها مباراة السويحلي والأهلي بنغازي، وثالث المباريات ستجمع الجزيرة والمروج.

وشكّل الاتحاد العام لجنة للإشراف على البطولة برئاسة ميلود الحمروش، ونائبه عادل الرياني، والمقرر حسن الحضيري، وعن الحكام عبدالحكيم رمضان، وعضوية كل من: إدريس الجوف وعبدالله الأشهب وحسن أبوفناس ومنير درز وعبدالسلام الجعيبي.