10 منتخبات في كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تحتضن مدينة الدمام السعودية في 20 يونيو الجاري، بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 2022، بمشاركة 10 منتخبات عربية، وزعت عن طريق القرعة على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: المغرب والكويت وموريتانيا والصومال.

المجموعة الثانية: مصر والعراق والجزائر.

المجموعة الثالثة: ليبيا والسعودية وفلسطين.

نظام البطولة

المرحلة الأولى تتبارى كل مجموعة فيما بينها بنظام النصف دوري، ويتأهل للمرحلة الثانية الدور الربع نهائي، أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى في المجموعة الأولى.

أيضًا يتأهل أول وثاني المجموعتين الثانية والثالثة، وأفضل ترتيب ثالث منهما، وتقام مباريات بقية أدوار البطولة بنظام خروج المغلوب، من مباراة واحدة.

مباريات الدور الأول

تجرى مباراة الافتتاح بين منتخبي المغرب والكويت، ويعقبها مباراة الصومال مع موريتانيا، وثالث المباريات ستجمع مصر والعراق، والمباراة الرابعة ستجمع السعودية وفلسطين.

اليوم الثاني 21 يونيو

المباراة الأولى ستجمع المغرب مع الصومال، ويعقبها مباراة العراق والجزائر، وفي المباراة الثالثة ليبيا تلتقي فلسطين.