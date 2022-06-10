السويحلي متقدما على الأهلي طرابلس.. الشوط الثاني عبر قناة «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

شاهد بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV» لمباراة الأهلي طرابلس والسويحلي بملعب الجميل في مباراة مؤجلة ضمن مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

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وحددت لجنة المسابقات في مايو الماضي مواعيد خمس مباريات متتالية من المباريات المؤجلة لفريق الأهلي طرابلس في الفترة من 10 يونيو إلى 23 يونيو الجاري بدء من مواجهة السويحلي اليوم، ثم ديربي طرابلس في موجهة الاتحاد يوم 14 يونيو. بملعب الجميل، يوجه بعدها الأولمبي في 17 يونيو بملعب الجميل، فمواجهة الخمس في 20 يونيو بملعب الخمس، وانتهاء بمواجهة فريق أبوسليم بملعب الجميل.

وتأجلت هذه المباريات للأهلي طرابلس بسبب مشاركة الفريق الأفريقية والتي أوصلته إلى نصف نهائي منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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