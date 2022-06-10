هدنة لـ«الفرسان» قبل مواجهة «نسور قرطاج» في تصفيات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم كغيره من المنتخبات الأفريقية في هدنة موقتة، حتى 19 سبتمبر المقبل، حيث تستأنف الجولة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بكوت ديفوار «كان 2023»، ويحل فيها «فرسان المتوسط» ضيفاً على جاره منتخب تونس «نسور قرطاج»، بعد أن مُني المنتخب الليبي بخسارة مفاجئة أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة.

وجاءت الخسارة في مباراة كان بالإمكان حسمها من الشوط الأول، الذي قدم فيه المنتخب سيطرة ميدانية واضحة وأهدر عديد الفرص، التي كانت سانحة للتسجيل بعكس الشوط الثاني الذي لم يقدم فيه «فرسان المتوسط» المردود المطلوب لتصدر المجموعة بست نقاط، بعد أن فاز في المباراة الأولى على بوتسوانا بهدف، وجاء الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية بنيران صديقة، وجاء الهدف الثاني من علامة جزاء مشكوك في صحتها منحها الحكم الكاميروني ، الذي ألغى هدفاً للمنتخب الوطني بداعي التسلل في زمن الشوط الأول، ليصبح ترتيب المجموعة العاشرة بعد الجولة الثانية، تونس أربع نقاط، وليبيا ثلاث نقاط، وغينيا الاستوائية ثلاث نقاط، وبوتسوانا نقطة واحدة.

انطلاقة في بنينا بحضور الطاقم التدريبي

أقام منتخب ليبيا تدريباته بمعسكر في مدينة الإسكندرية المصرية، قبل العودة مجدداً إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم تحول بعدها في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، وحقق «فرسان المتوسط» الهدف من مواجهة بوتسوانا بالفوز بهدف واقتناص النقاط الثلاث، وأجرى منتخب «فرسان المتوسط» تدريباته بحضور الطاقم التدريبي، بقيادة المدير الفني الفرنسي كورنتان مارتينز، والعناصر المختارة من اللاعبين المحليين، بعدما التحقت العناصر المختارة من فريق «الأهلي طرابلس» ببعثة المنتخب الوطني في مصر بعد عودتهم من جنوب أفريقيا وأخذهم راحة لمدة يومين، حيث التحق بالمنتخب كل من محمد المنير وأحمد التربي ومؤيد جدور ونور الدين القليب وتعذر سفر محمد الطبال، بسبب الإصابة ويخوض عمليات العلاج الطبيعي، كما التحق أيضاً لاعب فريق «النصر» عامر التاروغي الذي جرى استدعاؤه بديلاً للاعب محمد الطبال.

إعادة تنظيم بفكر فرنسي جديد

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز، وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد، وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود استعداداً للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني، ومن بينها تصفيات «كأس أمم أفريقيا 2023»، التي ستقام في ملاعب ساحل العاج، ويباشر جهاز الفرنسي كورنتان مارتينز مهامه من خلال متابعة مباريات الدوري المحلي، وستكون أبرز الاستحقاقات والالتزامات الدولية التي تنتظره قيادة «فرسان المتوسط» خلال تصفيات بطولة أمم أفريقيا الـ«كان» التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج العام 2023، التي انطلقت تصفياتها بداية من مطلع شهر يونيو الجاري إلى جانب قيادة المنتخب الليبي خلال تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام نهائياها بالجزائر، ويهدف اتحاد الكرة لتصحيح المسار، بعد أن ودع المنتخب الوطني الليبي ثلاثة محافل مهمة في 2021، كما سبق وأكد رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد الحكيم الشلماني أن المنتخب الوطني سيعود لاستئناف نشاطه من جديد بخوضه عدداً من المباريات الودية الدولية خلال أيام الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» استعداداً للاستحقاقات والالتزامات الدولية المقبلة.

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عناصر جديدة لـ«فرسان المتوسط»

كانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا، كما أعلن الجهاز الفني بقيادة مارتينز أول قائمة ضمت اللاعبين: معاذ اللافي وأحمد الفيتوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون وعبدالعزيز الصويعي وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم مسعود الصبو ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجة ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صولة، والسنوسي الهادي عمار.

الظهور الأول.. وقلق خبراء الكرة الليبية

ويعد هذا أول ظهور للمدرب الجديد الفرنسي، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي، كما ضم الجهاز الفني أيضاً فرانسوا ستيفان مدرباً لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معداً بدنياً، وميشال لوباياقا اختصاصي علاج طبيعي وإصابات، ومدير المنتخب علي الأسود، إلا أن كورنتان مارتينز لم يحظَ بقبول بعض خبراء الكرة الليبية، خصوصاً بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية، حيث تحفظ النجم السابق نادر كارة والمعلق الرياضي الشهير محمد بركات وحارس المرمى السابق ووكيل اللاعبين الحالي صالح عون على طريقة عمل مارتينز صاحب الـ(53 عاماً)، الذي يهدف إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، متسلحاً بخبراته، حيث سبق ودرب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كأس أمم أفريقيا، لذا كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع مارتينز لقيادة «فرسان المتوسط» للرهان عليه في المرحلة المقبلة، وكان مارتينز تابع مباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركته الأخيرة بدورة العاصمة الموريتانية، نواكشوط، الودية الدولية وعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في العاصمة الموريتانية تمت خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد.

إحدى مباريات المنتخب الوطني. (الإنترنت)