ملاعب ومراقبو الجولة السادسة لنهائيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الخميس، موعد مباريات وملاعب ومراقبي الجولة السادسة لتصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام جميع مبارياتها الأحد المقبل 12 يونيو الجاري.

وجاءت الملاعب كالتالي:

على ملعب الزاوية سيجمع اللقاء بين المروج وبنغازي الجديدة بالمراقب محمد الزوبيك. وعلى ملعب صبراتة الأنوار يلتقي الوفاق أجدابيا بالمراقب عادل سويسي. وعلى ملعب صرمان الصقور يلتقي الشرارة بالمراقب صبحي القلالي.

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وعلى ملعب البيضاء، المستقبل يلتقي البشائر بالمراقب أحمد البوعيشي. وعلى ملعب مدينة شحات، أساريا يتبارى مع أبي الأشهر بالمراقب إبراهيم فركاش. وعلى ملعب مدينة القبة الظهرة يلتقي الهلال سبها بالمراقب توفيق الضاوي.