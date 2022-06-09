فوز النصر والأهلي طرابلس في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر، في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، في أولى مباريات اليوم الخميس، في الدور السباعي في مرحلته الأولى لتحديد بطل الدوري الليبي لكرة السلة، بمجمع المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي.

وانتهى الربع الأول من مباراة النصر والهلال بتقدم الأول بنتيجة (14-9)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 28 نقطة ومثلها للهلال ليتقدم النصر بفارق 5 سلات (42/ 32).

وفي الربع الثالث واصل النصر تقدمه بتسجيل 17 نقطة مقابل 14 نقطة للهلال، وواصل النصر تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة (84 / 66).

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فوز الأهلي طرابلس

وفي ثاني مباريات اليوم والتي جمعت فريق الاتحاد والأهلي طرابلس، انتهى الربع الأول فيها بتقدم الاتحاد بفارق سلة واحدة (21/ 19) وفي الربع الثاني سجل الأهلي طرابلس 16 نقطة مقابل 11 للاتحاد، ليتقدم الأهلي طرابلس (35/ 32).

وفي الربع الثالث وسع الأهلي طرابلس الفارق إلى 10 نقاط (58/ 48) وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 79 / 66.