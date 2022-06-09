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البرانس ورفيق في صدارة تصفيات للصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 يونيو 2022, 03:09 مساء
البرانس ورفيق في صدارة تصفيات للصعود للدوري الممتاز
فرحة لاعبي فريق رفيق. (الإنترنت)
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تتواصل الندية والتشويق في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، حيث جرت أمس مباريات الجولة الخامسة بـ6 مواجهات.

نتائج مباريات الدولة الخامسة
في المجموعة الأولى، حقق وفاق أجدابيا الفوز على الشرارة بنتيجة هدفين لصفر، وانتهت مبارتان بالتعادل الأنوار مع البرانس دون أهداف، والصقور مع بنغازي الجديدة بهدف لهدف.

وفي المجموعة الثانية، تعادل المتصدران رفيق وأساريا بهدف لهدف، وفاز البشائر على الهلال سبها بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وفوز الظهرة على أبي الأشهر بهدفين لصفر.

البرانس في صدارة المجموعة الأولى
وتصدر المجموعة الأولى البرانس برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، ويلاحقه الصقور ووفاق أجدابيا برصيد 7 نقاط لكل منهما، من 4 مباريات، ومن خلفهما الأنوار بـ6 نقاط من 4 مباريات، وبنغازي الجديدة 5 نقاط من 5 مباريات، والمروج 3 نقاط من 4 مباريات، والشرارة بنقطتين من 4 مباريات.

رفيق في صدارة المجموعة الثانية
المجموعة الثانية يتصدرها رفيق بـ10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي الظهرة ثانيًا بـ7 نقاط من 4 مباريات، وثالثًا أساريا بـ7 نقاط من 4 مباريات، ورابعًا أبي الأشهر بـ7 نقاط من 4 مباريات، وخامسًا البشائر بـ7 نقاط من 5 مباريات، وسادسًا المستقبل 4 نقاط من 4  مباريات، وسابعًا الهلال سبها دون نقاط من  4 مباريات.

- «المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز
- خسارة المتصدرين رفيق والصقور في نهائيات الصعود للقسم الممتاز

مباريات الجولة 6
المستقبل × البشائر

أساريا × أبي الأشهر

الهلال سبها × الظهرة

المروج × بنغازي الجديدة

الأنوار × وفاق أجدابيا

الشرارة × الصقور

مباراة الأخضر والبرانس. (الإنترنت)
مباراة الأخضر والبرانس. (الإنترنت)
البرانس ورفيق في صدارة تصفيات للصعود للدوري الممتاز
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