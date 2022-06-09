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تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 يونيو 2022, 02:24 مساء
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة
منافسات السلة الليبية. (الإنترنت)
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تتواصل وبنجاح بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، وبحضور الجمهور، نهائيات ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي (2021 / 2022). وفي اليوم الثالث أمس، جرت ثلاث مباريات، المباراة الأولى جمعت الأهلي بنغازي والمدينة، ربعها الأول انتهى لصالح المدينة بفارق ثلاث نقاط (20 / 17).

وفي الربع الثاني كانت الأفضليه للأهلي بنغازي الذي سجل 23 نقطة مقابل 13 للمدينة، ليتقدم الأهلي بنغازي بالنتيجة (40/ 33) وحافظ الأهلي بنغازي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 72 نقطة مقابل 55.

الاتحاد والهلال
وجمعت المباراة الثانية الاتحاد أمام نظيره الهلال، وانتهى ربعها الأول بتقدم الهلال بفارق نصف سلة 17/ 16، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 22 نقطة مقابل 16 نقطة للهلال، ليتقدم الاتحاد (38/ 33)، وفي الربع الثالث وصل الفارق إلى 6 نقاط للاتحاد (55/ 49) وحافظ على تقدمه لينهي المبارة لصالحه وبنتيجة 86 نقطة مقابل 78.

الأهلي طرابلس والمروج
والمباراة الثالثة التي جمعت الأهلي طرابلس والمروج، انتهى ربعها الأول بالتعادل (15 /1)، وفي الربع الثاني، كان التفوق للأهلي طرابلس الذي سجل 25 نقطة مقابل 12 نقطة للمروج، ليتقدم (40/27) وواصل الأهلي سيطرته وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 85 نقطه مقابل 68.

ترتيب الفرق
وجاءت الصدارة موقتًا للأهلي طرابلس 6 نقاط ، من 3 مباريات، والاتحاد بـ4 نقاط من مبارتين، ومن بعدها المدينة والهلال برصيد 4 نقاط لكل منهما، من 3 مباريات، والنصر والأهلي بنغازي بـ3 نقاط من مبارتين، والمروج بـ3  من 3 مباريات.

- فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة
- «النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة

مباريات اليوم
واليوم الخميس سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع النصر والهلال ويعقبها مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس، وثالث المباريات الأهلي بنغازي سيلتقى المروج.

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