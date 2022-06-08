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فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 08 يونيو 2022, 12:59 مساء
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة
مباراة للأهلي طرابلس في السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، ثلاث مباريات ضمن التجمع الأول بنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة.

شهدت مباراة الاتحاد والنصر ندية وإثارة، وانتهى زمنها الرسمي بالتعادل، قبل أن يحسمها الاتحاد في الوقت الإضافي، وجاء الربع الأول لصالح النصر بفارق نصف سلة (24-23)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 20 نقطة، مقابل 18 نقطة للنصر ليتقدم الاتحاد (43-42).

واصل الاتحاد تقدمه لينهى الربع الثالث بفارق سلة (56-54)، أما الربع الرابع فكان أكثر إثارة لتنتهي المباراة فى زمنها الرسمي بالتعادل (67-67)، ليجري اللجوء إلى الوقت الإضافي، حيث سجل الاتحاد 6 نقاط مقابل 5 نقاط للنصر، وتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بفارق نصف سلة بنتيجة (73-72).

فوز الأهلي طرابلس  
المباراة الثانية، جمعت الأهلي طرابلس مع المدينة، وكانت الأفضلية للأهلي طرابلس في الربع الأول بفارق 11 نقطة (23-12)، وفي الربع الثاني كان التفوق فيه للمدينة (15-12) ليتقلص الفارق إلى ثماني نقاط (35-27) للأهلي طرابلس، والربع الثالث انتهى أيضًا للأهلي طرابلس (53-40)، وفي الربع الرابع تقاربت النتيجة، وانتهى بفارق نقطة واحدة للأهلي طرابلس (18-17) لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (71-57).

فوز الهلال على المروج
ثالث المباريات جمعت الهلال والمروج، وكانت الأفضلية للهلال الذي تقدم بنتيجة الربع الأول (29-17)، وفي الربع الثاني أضاف المروج 14نقطة مقابل 13 نقطة للهلال، ليتقدم الهلال (42-31)، والربع الثالث كان متكافئًا وانتهى للهلال بفارق نصف سلة (19-18)، ليتقدم الهلال (61-49)، وواصل الهلال تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (81-69).

الترتيب بعد الجولة الثانية
الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 4 نقاط من مبارتين، تتساوى بعدها فرق النصر والمدينة والهلال برصيد 3 نقاط لكل منها من مبارتين، وخامسًا الاتحاد بنقطتين من مباراة واحدة، وسادسًا المروج بنقطتين من مبارتين، وسابعًا الأهلي بنغازي بنقطة واحدة من مباراة واحدة.

أما مباريات الجولة الثالثة، فيتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الأهلي بنغازي مع المدينة، ويعقبها مباراة الاتحاد والهلال، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس مع  المروج، ويخلد الأهلي بنغازي للراحة.

مباراة للأهلي طرابلس في السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مباراة للأهلي طرابلس في السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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