الاتحاد والاتحاد المصراتي في قمة دوري الأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تصدر فريقا الاتحاد والاتحاد المصراتي منافسات دوري الأواسط برصيد 10 نقاط لكل منهما والتساوي كذلك في الأهداف، بعد اختتام الجولة الخامسة من البطولة، بمشاركة 6 فرق، وهي: الاتحاد والاتحاد المصراتي والأخضر والأهلي بنغازي والهلال والأولمبي.

وكانت النتائج المسجلة بعد الجولة الخامسة، شهدت فوز الاتحاد على الأولمبي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، والاتحاد المصراتي على الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، والأهلي بنغازي على الهلال بنتيجة هدف دون مقابل.

وينتظر أن تقام جولة أخيرة لحسم بطل دوري الأواسط والتتويج بكأس البطولة، ويصبح الترتيب قبل الجولة الأخيرة، الاتحاد المصراتي في المركز الأول له 10نقاط، وعليه 3 أهداف، والاتحاد في المركز الثاني له 10 نقاط، وعليه 3 أهداف، والأخضر في الترتيب الثالث برصيد 4 نقاط، والأولمبي رابعا برصيد 4 نقاط، والأهلي بنغازي خامسا برصيد 4 نقاط، وفي الترتيب الأخير فريق الهلال برصيد نقطة واحدة.