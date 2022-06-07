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بركات وكارة وعون: المنتخب الليبي ضحية التعنت.. ومارتينز يتحمل المسؤولية مع اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 07 يونيو 2022, 04:54 مساء
بركات وكارة وعون: المنتخب الليبي ضحية التعنت.. ومارتينز يتحمل المسؤولية مع اتحاد الكرة
كارة وعون وبركات على الترتيب. (أرشيفية : الإنترنت)
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شهد الوسط الرياضي حالة استياء كبيرة بعد أن فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته أمام غينيا الاستوائية بهدفين لصفر في تصفيات أمم أفريقيا ضمن سباق الترشح للنهائيات، وعبرت عدة شخصيات رياضية عن استيائها من هذه الخسارة.

المعلق الرياضي المعروف محمد بركات، قال عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» في معرض تعليقه على المباراة «إن اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية الخسارة لتعاقده مع المدرب الفرنسي مارتينز في وقت قصير ولا توجد رؤية واضحة من هذا الاتحاد».

أما نجم الكرة الليبية السابق نادر كارة، فقال على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «منتخبنا ضحية التعنت وغياب سوء التخطيط».

بينما قال الحارس السابق ووكيل اللاعبين الحالي صالح عون عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إن المدرب الفرنسي ضعيف ولا يعرف قراءة المباريات»، وتساءل «متى سنترشح مجددا لكأس أفريقيا وهي الآن تقام بـ24 منتخبًا؛ أي نصف القارة السمراء»؟.

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