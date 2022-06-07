نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

مُني المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بخسارة مفاجئة أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بساحل العاج «كان 2023».

الخسارة جاءت في مباراة كان بالإمكان حسمها من الشوط الأول والذي قدم فيه المنتخب سيطرة ميدانية واضحة وأهدر عديد الفرص والتي كانت سانحة للتسجيل بعكس الشوط الثاني الذي لم يقدم فيه «فرسان المتوسط» المردود المطلوب لتصدر المجموعة بست نقاط، بعد أن فاز في المباراة الأولى على بوتسوانا بهدف.

الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية جاء بنيران صديقة والهدف الثاني جاء من علامة جزاء مشكوك في صحتها منحها الحكم الكاميروني والذي ألغى هدفا للمنتخب الوطني بداعي التسلل في زمن الشوط الأول، ليصبح ترتيب المجموعة العاشرة بعد الجولة الثانية، تونس أربع نقاط، وليبيا ثلاث نقاط، وغينيا الاستوائية ثلاث نقاط، وبوتسوانا نقطة واحدة.