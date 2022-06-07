Atwasat

فوز سلة المدينة على الهلال في مباراة مثيرة و3 مواجهات الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 07 يونيو 2022, 03:04 مساء
فوز سلة المدينة على الهلال في مباراة مثيرة و3 مواجهات الثلاثاء
منافسات كرة السلة الليبية. (فيسبوك)
alwasat radio

تتواصل بمجمع سليمان الضراط ببنغازي المرحلة الأولى لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة بحضور الجمهور، وشهدت المباراة الثالثة، أمس الإثنين، بين المدينة والهلال ندية وتقارب المستوى وانتهت للمدينة بفارق أربع نقاط.

سير المباراة
الربع الأول انتهى للمدينة بفارق نصف سلة (13-12)، وفي الربع الثاني أضاف المدينة 20 نقطة مقابل 18 نقطة للهلال، ليتقدم المدينة بفارق ثلاث نقاط (33-30)، وفي الربع الثالث كان التفوق أيضًا للمدينة بفارق نقطة واحدة (22-21) ليتقدم المدينة (55-51).

وحافظ المدينة على فارق الأربع نقاط، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (76-72)، وأدار المباراة الحكم المصري هاني مصطفى والليبيان عبدالحميد الحمري وأيمن الشوشان.

واليوم الثلاثاء، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى تنطلق بداية من 3.30 مساء وتجمع الاتحاد والنصر ويعقبها، مباراة الأهلي طرابلس والمدينة بداية من 5.30 مساء، والمباراة الثالثة ستجمع الهلال والمروج.
 
مفكرة النتائج
الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (77-72)
النصر × المروج (71-65)
المدينة × الهلال (76-72)

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»

توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم «تحت 20 عاما»
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم «تحت 20 ...
«النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة
«النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة
نجم «الأهلي طرابلس» السابق مستاء من أداء وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة
نجم «الأهلي طرابلس» السابق مستاء من أداء وزارة الرياضة واللجنة ...
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة ...
38 لاعبا ليبيا في دورة البحر المتوسط بالجزائر
38 لاعبا ليبيا في دورة البحر المتوسط بالجزائر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري ......
المزيد
حراس ليبيا «شنقب وغزالة وفاضل» في دورة تدريبية أوروبية
حراس ليبيا «شنقب وغزالة وفاضل» في دورة تدريبية أوروبية...
فوز سلة المدينة على الهلال في مباراة مثيرة و3 مواجهات الثلاثاء
فوز سلة المدينة على الهلال في مباراة مثيرة و3 مواجهات ......
مؤيد اللافي يجتاز العملية الجراحية في برشلونة بنجاح ويغيب 4 أشهر
مؤيد اللافي يجتاز العملية الجراحية في برشلونة بنجاح ويغيب 4 ......
38 لاعبا ليبيا في دورة البحر المتوسط بالجزائر
38 لاعبا ليبيا في دورة البحر المتوسط بالجزائر...
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط