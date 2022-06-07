فوز سلة المدينة على الهلال في مباراة مثيرة و3 مواجهات الثلاثاء

تتواصل بمجمع سليمان الضراط ببنغازي المرحلة الأولى لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة بحضور الجمهور، وشهدت المباراة الثالثة، أمس الإثنين، بين المدينة والهلال ندية وتقارب المستوى وانتهت للمدينة بفارق أربع نقاط.
سير المباراة
الربع الأول انتهى للمدينة بفارق نصف سلة (13-12)، وفي الربع الثاني أضاف المدينة 20 نقطة مقابل 18 نقطة للهلال، ليتقدم المدينة بفارق ثلاث نقاط (33-30)، وفي الربع الثالث كان التفوق أيضًا للمدينة بفارق نقطة واحدة (22-21) ليتقدم المدينة (55-51).
وحافظ المدينة على فارق الأربع نقاط، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (76-72)، وأدار المباراة الحكم المصري هاني مصطفى والليبيان عبدالحميد الحمري وأيمن الشوشان.
واليوم الثلاثاء، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى تنطلق بداية من 3.30 مساء وتجمع الاتحاد والنصر ويعقبها، مباراة الأهلي طرابلس والمدينة بداية من 5.30 مساء، والمباراة الثالثة ستجمع الهلال والمروج.
مفكرة النتائج
الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (77-72)
النصر × المروج (71-65)
المدينة × الهلال (76-72)
تعليقات