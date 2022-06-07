فوز سلة المدينة على الهلال في مباراة مثيرة و3 مواجهات الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمجمع سليمان الضراط ببنغازي المرحلة الأولى لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة بحضور الجمهور، وشهدت المباراة الثالثة، أمس الإثنين، بين المدينة والهلال ندية وتقارب المستوى وانتهت للمدينة بفارق أربع نقاط.

سير المباراة

الربع الأول انتهى للمدينة بفارق نصف سلة (13-12)، وفي الربع الثاني أضاف المدينة 20 نقطة مقابل 18 نقطة للهلال، ليتقدم المدينة بفارق ثلاث نقاط (33-30)، وفي الربع الثالث كان التفوق أيضًا للمدينة بفارق نقطة واحدة (22-21) ليتقدم المدينة (55-51).

وحافظ المدينة على فارق الأربع نقاط، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (76-72)، وأدار المباراة الحكم المصري هاني مصطفى والليبيان عبدالحميد الحمري وأيمن الشوشان.