مؤيد اللافي يجتاز العملية الجراحية في برشلونة بنجاح ويغيب 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى المحترف الليبي الدولي بصفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي مؤيد اللافي عملية جراحية بأحد مستشفيات برشلونة المتخصصة على يد الدكتور رامون كوجات.

وتكللت العملية بالنجاح على مستوى الرباط الخارجي للركبة، وسيغيب اللافي عقب العملية عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وكان مؤيد قد تعرض لإصابة في المباراة التي فاز فيها الوداد أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المغربي، قبل أن يحرز فريقه بطولة دوري أبطال أفريقيا في غيابه.

وسيخضع اللافي بعد أسبوع لفترة تأهيل طبيعي، تحت إشراف طبيب الوداد أنيس شاغو.