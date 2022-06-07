38 لاعبا ليبيا في دورة البحر المتوسط بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكدت مصادر مقربة من اللجنة الأولمبية الليبية أن المشاركة الليبية في دورة البحر المتوسط المقبلة التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بداية من 25 يونيو الجاري وتتواصل حتى 5 يوليو المقبل ستكون بـ38 لاعبا في 15 لعبة رياضية.

الألعاب هي: الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة، والتايكواندو.

الجزائر استعدت جيدا لهذا الحديث الرياضي المتوسط بإنشاء قرية أولمبية شرق مدينة وهران على مساحة 36 هكتارا قادرة على استيعاب 4300 شخص من الرياضيين ومدربين وإداريين وحكام.



القرية الأولمبية مجهزة ببنى تحتية ومرافق مختلفة، من بينها 5 صالات رياضية متكاملة و4 مطاعم وعيادات متعددة التخصصات وملاعب رياضية للتدريب وملعب أولمبي جديد يتسع لـ40 ألف متفرج وسيشهد مراسم حفلي الافتتاح ومنافسات ألعاب القوى وكرة القدم.