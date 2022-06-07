في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، المدرب الكرواتي رادان غاسانين، عن عودته إلى ليبيا لقيادة الفريق بالدوري الليبي هذا الموسم (2021-2022)، وعلاقته بإدارة ناديه.

وقال غاسانين، عبر برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV»، إنه فخور بالعودة إلى ليبيا، موضحا: «أنا قضيت أوقاتا جميلة في هذا البلد خاصة في بنغازي، واستمتعت بالحياة هنا».

علاقته مع الإدارة

وأوضح المدرب الكرواتي: «علاقتي مع إدارة الأهلي بنغازي جيدة جدا، وهي قائمة على الاحترافية والشفافية في التعامل، وهناك ارتباط قوي بيني وبينهم، واستمتع بها لأنهم يمنحوني جميع الصلحيات».

توقف الدوري

وعن توقفات الدوري في مرحلته الأولى، أضاف: «اعتقد أن هذا الأمر كان كارثي واعتقد أنه انعكس ذلك على القطاع الرياضي في ليبيا، لأن الانقطاع دائما ما يكون صعب للغاية لأنه يؤثر بشكل كبير على اللاعبين، ولكن الآن فرق الدوري عادت بقوة».

أداء المنتخب بتصفيات «كان 2023»

وتحدث غاسانين عن أداء المنتخب: «شاهدت الشوط الأول فقط للمنتخب الوطني في مستهل مشواره بتصفيات كان 2023، ولاحظت أن هناك إماكنيات جيدة خاصة أن بعض اللاعبين اظهروا إمكاناتهم الجيدة للغاية، ولكن قائمة المنتخب يجب أن يتم مراجعتها في المستقبل».

وأشار: «ليبيا تضخ كل فترة العديد من المواهب الكروية، الذين يلعبون في ليبيا أو حتى المحترفين خارج البلاد، إذا كرة القدم الليبية هي مهارية، وواعدة إلى أقصى حد ويجب أن تعرف كيف تستغل هذه المواهب، وتظهرها في سماء القارة السمراء، كما اعتقد ان أداء المنتخب سيكون أفضل في قادم المواعيد».

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تدريبه فرسان المتوسط

وأكد المدرب الكرواتي رادان غاسانين: «طبيعي أطمح في يوما ما لقيادة المنتخب الوطني الليبي، وهذا سيكون تحد كبير بالنسبة لي، وأن أكون مسؤول عن المنتخب الليبي هو شرف كبير، وسيكون من دواعي سروري أن أدرب المنتخب الليبي، وإذا احتاجني المنتخب في أي وقت سأكون موجود».

ويستعد فريق الأهلي بنغازي للظهور في الدور السداسي المؤهل نحو التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسط ترقب لتحديد مكان وتوقيت إقامة منافسات الدور الحاسم لهذا الموسم من قبل اتحاد كرة القدم.

غاسانين، عبر برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV». (الوسط)