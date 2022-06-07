Atwasat

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 12:06 صباحا
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي
غاسانين، عبر برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV». (الوسط)
alwasat radio

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، المدرب الكرواتي رادان غاسانين، عن عودته إلى ليبيا لقيادة الفريق بالدوري الليبي هذا الموسم (2021-2022)، وعلاقته بإدارة ناديه.

وقال غاسانين، عبر برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV»، إنه فخور بالعودة إلى ليبيا، موضحا: «أنا قضيت أوقاتا جميلة في هذا البلد خاصة في بنغازي، واستمتعت بالحياة هنا».

علاقته مع الإدارة
وأوضح المدرب الكرواتي: «علاقتي مع إدارة الأهلي بنغازي جيدة جدا، وهي قائمة على الاحترافية والشفافية في التعامل، وهناك ارتباط قوي بيني وبينهم، واستمتع بها لأنهم يمنحوني جميع الصلحيات».

توقف الدوري

وعن توقفات الدوري في مرحلته الأولى، أضاف: «اعتقد أن هذا الأمر كان كارثي واعتقد أنه انعكس ذلك على القطاع الرياضي في ليبيا، لأن الانقطاع دائما ما يكون صعب للغاية لأنه يؤثر بشكل كبير على اللاعبين، ولكن الآن فرق الدوري عادت بقوة».

أداء المنتخب بتصفيات «كان 2023»
وتحدث غاسانين عن أداء المنتخب: «شاهدت الشوط الأول فقط للمنتخب الوطني في مستهل مشواره بتصفيات كان 2023، ولاحظت أن هناك إماكنيات جيدة خاصة أن بعض اللاعبين اظهروا إمكاناتهم الجيدة للغاية، ولكن قائمة المنتخب يجب أن يتم مراجعتها في المستقبل».

وأشار: «ليبيا تضخ كل فترة العديد من المواهب الكروية، الذين يلعبون في ليبيا أو حتى المحترفين خارج البلاد، إذا كرة القدم الليبية هي مهارية، وواعدة إلى أقصى حد ويجب أن تعرف كيف تستغل هذه المواهب، وتظهرها في سماء القارة السمراء، كما اعتقد ان أداء المنتخب سيكون أفضل في قادم المواعيد».

- رسميًا.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع مدرب كرواتي
- بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
- إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج

تدريبه فرسان المتوسط
وأكد المدرب الكرواتي رادان غاسانين: «طبيعي أطمح في يوما ما لقيادة المنتخب الوطني الليبي، وهذا سيكون تحد كبير بالنسبة لي، وأن أكون مسؤول عن المنتخب الليبي هو شرف كبير، وسيكون من دواعي سروري أن أدرب المنتخب الليبي، وإذا احتاجني المنتخب في أي وقت سأكون موجود».

ويستعد فريق الأهلي بنغازي للظهور في الدور السداسي المؤهل نحو التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسط ترقب لتحديد مكان وتوقيت إقامة منافسات الدور الحاسم لهذا الموسم من قبل اتحاد كرة القدم.

 

غاسانين، عبر برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV». (الوسط)
غاسانين، عبر برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV». (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حارس «الأهلي طرابلس» السابق يشارك في دورة لتدريب الحراس بـ «البوسنة»
حارس «الأهلي طرابلس» السابق يشارك في دورة لتدريب الحراس بـ ...
مارتينز يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
مارتينز يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا الاستوائية
عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة ...
بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في ...
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم «تحت 20 عاما»
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم «تحت 20 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري ......
المزيد
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة ......
نجم «الأهلي طرابلس» السابق مستاء من أداء وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة
نجم «الأهلي طرابلس» السابق مستاء من أداء وزارة الرياضة ......
«النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة
«النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة...
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم «تحت 20 عاما»
الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم ......
بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. المنتخب الوطني يخسر بثنائية أمام غينيا الاستوائية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط