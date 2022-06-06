«النصر» يفوز على «المروج» في نهائيات ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نجح فريق «النصر» في حسم نتيجة مباراته أمام نظيره «المروج»، في مستهل مشواره بالمرحلة الأولى بالدور السباعي من الدوري الليبي لكرة السلة، في مجمع «سليمان الضراط» ببنغازي.

وفاز «النصر» على حساب نظيره «المروج» بنتيجة 71 مقابل 65 نقطة. وتفوق «النصر» في الربع الأول، بفارق 12 نقطة بنتيجة (21/ 9).

وفي الربع الثاني كانت الأفضليه للمروج الذي سجل 15 سلة مقابل 7 نقاط للنصر، ليتقدم «النصر» بفارق سلتين (28 / 24). وكان الربع الثالث متكافئًا، وانتهى بتعادل الفريقين (46 /46).

وشهد الربع الرابع حماسًا وتقارباً في النتيجة، وانتهى لصالح فريق «النصر» بفارق 6 نقاط عن فريق «المروج»، بنتيجة إجمالية (71 - 65).

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والمباراة الثالثة في برنامج اليوم ستجمع فريقي «المدينة» أمام نظيره «الهلال».