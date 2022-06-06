الاتحاد والاتحاد المصراتي ينفردان بصدارة بطولة كرة القدم «تحت 20 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت اليوم الإثنين، ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم تحت 20 عامًا، انتهت بفوز «الاتحاد» على «الأولمبي» و«الاتحاد المصراتي» على «الأخضر».

وتفوق «الاتحاد» على نظيره «الأولمبي» بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المقابل فاز «الاتحاد المصراتي» على نظيره «الأخضر» بثلاثة أهداف مقابل هدف. كما فاز فريق «الأهلي بنغازي» على نظيره «الهلال» بهدف لصفر.

الترتيب بعد الجولة الرابعة

وبعد انتهاء الجولة الرابعة يتساوى فريقا «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» في الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما، ويتساويان أيضًا في فارق الأهداف فكل منهما 10 أهداف وعليه 3 أهداف.

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ومن خلفهما يأتي «الأولمبي»، و«الأخضر»، و«الأهلي بنغازي» برصيد 4 نقاط لكل منها، وسادسًا يأتي «الهلال» برصيد نقطة واحدة.