حارس «الأهلي طرابلس» السابق يشارك في دورة لتدريب الحراس بـ «البوسنة»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن مصباح شنقب، حارس «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، ومدرب الحراس الحالي، أنه سيشارك في دورة متقدمة لتدريب الحراس بدولة البوسنة لمدة أسبوع.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن محاضرات الدورة تشمل الاستحواذ وطرق التدريب والقوة العقلية (الإصرار)، وكذلك محاضرة في علم النفس، وحضور مباراة البوسنة وفنلندا.

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وأوضح أن الدورة ستشهد كذلك مشاركة المدرب مفتاح غزالة، والمدرب علي فضل، متمنيًا لهما التوفيق بهذه الدورة.