فوز «الأهلي طرابلس» في افتتاح نهائيات ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بمجمع «سليمان الضراط» ببنغازي، أولى مباريات التجمع الأول لنهائيات ليبيا لكرة السلة، التي جمعت «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي».

وانتهى الربع الأول بتقدم «الأهلي طرابلس» بفارق سلتين 18 / 14، وفي الربع الثاني كانت الأفضليه لـ«الأهلي طرابلس» الذي سجل 27 نقطة مقابل 16 نقطة لـ«الأهلي بنغازي»، لينتهي الربع الثاني بتقدم «الأهلي طرابلس» (45 / 30).

وواصل «الأهلي طرابلس» تقدمه وأنهى الربع الثالث لصالحه وبفارق 23 نقطة (69 /46)، وفي الربع الرابع سجل «الأهلي بنغازي» 25 نقطة مقابل 8 نقاط لـ«الأهلي طرابلس» لتنتهي المباراة بفوز «الأهلي طرابلس» وبنتيجة (77 / 71).

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وثاني المباريات هذا المساء ستجمع «المروج» مع «النصر»، وتعقبها مباراة «المدينة» مع «الهلال».