3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتجه أنظار عشاق كرة السلة، اليوم الإثنين، إلى مجمع سليمان الضراط ببنغازي، والذي سيشهد انطلاق المرحلة الأولى من نهائيات سباعي كرة السلة، والتي ستقام بنظام التجمع.

تقام المنافسات بواقع ثلاث مباريات يوميا، وبمشاركة أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والمروج.

ويتوقع أن تشهد المباريات ندية وإثارة بعد أن استعدت أغلب الفرق ودعمت صفوفها بلاعبين محترفين على مستوى عال.

مباراة الافتتاح اليوم الإثنين، ستجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة المروج مع النصر، وفي ثالث المباريات الهلال يتبارى مع المدينة، ويخلد الاتحاد للراحة.

مباريات التجمع الأول

الثلاثاء 7 يونيو.. الاتحاد × النصر

الأهلي طرابلس × المدينة

الهلال × المروج

الأربعاء 8 يونيو.. الأهلي بنغازي × المدينة

الاتحاد × الهلال

الأهلي طرابلس × المروج

الخميس 9 يونيو.. النصر × الهلال

المروج × الأهلي بنغازي

الاتحاد × الأهلي طرابلس

الجمعة 10 يونيو.. راحة لكل الفرق

السبت 11 يونيو.. المدينة × المروج

النصر × الأهلي طرابلس

الأهلي بنغازي × الاتحاد

الأحد 12 يونيو.. الهلال × الأهلي طرابلس

المدينة × الاتحاد

النصر × الأهلي بنغازي

الإثنين 13 يونيو.. الاتحاد × المروج

الهلال × الأهلي بنغازي

المدينة × النصر

يشار إلى أن التجمع الثاني سيقام بمدينة طرابلس في الفترة من 19 إلى 26 يونيو الجاري، والفريق الأكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022.