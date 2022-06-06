Atwasat

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 06 يونيو 2022, 03:26 مساء
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
فريق الأهلي طرابلس أمام الشباب في بطولة السلة. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)
alwasat radio

تتجه أنظار عشاق كرة السلة، اليوم الإثنين، إلى مجمع سليمان الضراط ببنغازي، والذي سيشهد انطلاق المرحلة الأولى من نهائيات سباعي كرة السلة، والتي ستقام بنظام التجمع.

تقام المنافسات بواقع ثلاث مباريات يوميا، وبمشاركة أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والمروج.

ويتوقع أن تشهد المباريات ندية وإثارة بعد أن استعدت أغلب الفرق ودعمت صفوفها بلاعبين محترفين على مستوى عال.

مباراة الافتتاح اليوم الإثنين، ستجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة المروج مع النصر، وفي ثالث المباريات الهلال يتبارى مع المدينة، ويخلد الاتحاد للراحة.

مباريات التجمع الأول
الثلاثاء 7 يونيو.. الاتحاد × النصر  
الأهلي طرابلس × المدينة
الهلال × المروج

الأربعاء 8 يونيو.. الأهلي بنغازي × المدينة
الاتحاد × الهلال
الأهلي طرابلس × المروج

الخميس 9 يونيو.. النصر × الهلال
المروج × الأهلي بنغازي
الاتحاد × الأهلي طرابلس

الجمعة 10 يونيو.. راحة لكل الفرق

السبت 11 يونيو.. المدينة × المروج
النصر × الأهلي طرابلس
الأهلي بنغازي × الاتحاد

الأحد 12 يونيو.. الهلال × الأهلي طرابلس
المدينة × الاتحاد
النصر × الأهلي بنغازي

الإثنين 13 يونيو.. الاتحاد × المروج
الهلال × الأهلي بنغازي
المدينة × النصر

يشار إلى أن التجمع الثاني سيقام بمدينة طرابلس في الفترة من 19 إلى 26 يونيو الجاري، والفريق الأكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد
بالصور.. رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ...
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي إدارة نادي بنغازي الجديدة بـ«الفيديو والصور»
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي إدارة نادي بنغازي الجديدة بـ«الفيديو ...
تنافس قوي بين الاتحاد والاتحاد المصراتي على صدارة سداسي قدم 20 عاما
تنافس قوي بين الاتحاد والاتحاد المصراتي على صدارة سداسي قدم 20 ...
«المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز
«المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري ......
المزيد
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز...
افتتاح بطولة العالم لمحترفي القوة البدنية في جنوب أفريقيا بمشاركة ليبية (صور)
افتتاح بطولة العالم لمحترفي القوة البدنية في جنوب أفريقيا ......
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية...
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين...
«المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز
«المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط