تنافس قوي بين الاتحاد والاتحاد المصراتي على صدارة سداسي قدم 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع مباريات الجولة الرابعة لنهائيات الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة القدم 20 عاما، والتي تشهد تنافسا قويا بين المتصدرين الاتحاد المصراتي والاتحاد بـ7 نقاط لكل منهما.

الاتحاد سيلتقي الأولمبي على ملعب مصراتة بإدارة الحكم الجيلاني عثمان والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي والحكم الرابع علي عزيز والمراقب أحمد باني، أما الاتحاد المصراتي سيتبارى مع الأخضر على ملعب سرت بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين عبدالله الترهوني وسالم المراكبي والحكم الرابع أبوبكر الجماعي والمراقب جمال العريبي.

وعلى ملعب المرج، الهلال يلتقي الأهلي بنغازي بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين حافظ أبوبكر ومحمد حسن والحكم الرابع عماد خريش والمراقب جمال العريبي.

مفكرة نتائج الجولة الأولى

الاتحاد × الاتحاد المصراتي (2-2)

الأخضر × الهلال (2-2)

الأهلي بنغازي × الأولمبي (1-1)

الجولة الثانية

الأولمبي × الهلال (2-1)

الاتحاد المصراتي × الأهلي بنغازي (3-1)

الاتحاد × الأخضر (2-1)

الجولة الثالثة

الاتحاد × الهلال (2-0)

الأخضر × الأهلي بنغازي (3-0)

الاتحاد المصراتي × الأولمبي (2-0)

الترتيب قبل الجولة الرابعة

يتساوى فريقا الاتحاد المصراتي والاتحاد في الصدارة برصيد سبع نقاط لكل منهما، وبفارق الأهداف يأتي الاتحاد المصراتي أولا وله 7 أهداف وعليه 2 (+ 5)، ويليه الاتحاد له 6 وعليه 3 (+ 3)، ومن خلفهما الأولمبي والأخضر برصيد 4 نقاط لكل منهما، وخامسا الهلال وسادسا الأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

جانب من منافسات كرة القدم على صعيد الشباب. (فيسبوك)