رئيس المجلس الرئاسي يلتقي إدارة نادي بنغازي الجديدة بـ«الفيديو والصور»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إدارة نادي بنغازي الجديدة الرياضي، ولاعبي بعثة الفريق الأول ومنتسبي النادي، المشاركين في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

وأطلعت إدارة النادي، الرئيس، على بعض الصعوبات التي يواجهها النادي، وعددا من الاحتياجات التي تنقصه، لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي على الوجه الأكمل، بحسب صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر «فيسبوك».

وقدم الوفد للرئيس، درع وغلالة وشعار النادي، تكريما لجهوده في دعم الرياضة الليبية.

المنفي مع إدارة نادي بنغازي الجديدة. (بحسب صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي مع إدارة نادي بنغازي الجديدة. (بحسب صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي مع إدارة نادي بنغازي الجديدة. (بحسب صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي مع إدارة نادي بنغازي الجديدة. (بحسب صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)