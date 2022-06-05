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بالصور.. رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 10:13 مساء
بالصور.. رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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التقى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء عددًا من شخصيات نادي الاتحاد، تضم لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى.

وخصص اللقاء للوقوف على مناشط نادي الاتحاد، والتعرف على عدد من الملفات المتعلقة بالنشاط الرياضي.

ضرورة دعم كافة الأندية الرياضية
وخلال الكلمات التي سادت اللقاء، أكدت جميعها على ضرورة دعم كافة الأندية الرياضية في ليبيا، وخلق موارد ثابتة لها، لتتمكن من دعم الشباب في كافة الأندية وكافة المناشط.

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وأكد رئيس الوزراء أن الاهتمام بالأندية الرياضيةً أولوية لدى الحكومة وفق الإمكانات المتاحة.

رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى بالاتحاد. (حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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