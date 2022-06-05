الأهليان في افتتاح مرحلة النهائيات لسباعي كرة السلة...

تنطلق غدًا الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، المرحلة الأولى لنهائيات سباعي كرة السلة، والتي ستقام بنظام التجمع.
وتقام 3 مباريات يوميًا، وبمشاركة أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والمروج.
وجاءت مباريات اليوم الأول على النحو الآتي:
مباراة الافتتاح ستجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة المروج مع النصر، وثالث المباريات بين الهلال مع المدينة. ويخلد الاتحاد للراحة في اليوم الأول.
- انطلاق نهائيات دوري بطولة ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
- المرغني يكشف في تصريح إلى «الوسط» تفاصيل نظام إقامة نهائيات ليبيا لكرة السلة
ويتوقع أن تشهد المباريات ندية وإثارة كبيرة، وأن يعطى اللاعبون الأجانب الإضافة المطلوبة.
تعليقات