الأهليان في افتتاح مرحلة النهائيات لسباعي كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق غدًا الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، المرحلة الأولى لنهائيات سباعي كرة السلة، والتي ستقام بنظام التجمع.

وتقام 3 مباريات يوميًا، وبمشاركة أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والمروج.

وجاءت مباريات اليوم الأول على النحو الآتي:

مباراة الافتتاح ستجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة المروج مع النصر، وثالث المباريات بين الهلال مع المدينة. ويخلد الاتحاد للراحة في اليوم الأول.

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ويتوقع أن تشهد المباريات ندية وإثارة كبيرة، وأن يعطى اللاعبون الأجانب الإضافة المطلوبة.