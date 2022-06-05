ليبيا عضوا في عمومية الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انضمت ليبيا رسميًا إلى عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية، وبهذه المناسبة تلقى الاتحاد الليبي للرماية رسالة من رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية فرنسوا بالينكاس.

جاء في الرسالة: «لقد تمت الموافقة على طلب انضمام ليبيا إلى FITASC من قبل مجلس الإدارة لدينا، خلال الاجتماع الذي عقد في 1 يونيو 2022».



وأضافت الرسالة: «شخصيًا أود أن أرحب بكم في اتحادنا، ويسعدني جدًا أن أعزز وجودنا في القارة الأفريقية، ونتطلع إلى مقابلتكم في أقرب وقت ممكن، مكتبنا تحت تصرفكم لأي طلب.. مع أطيب التحيات.. فالي جان فرانسوا بالينكاس الرئيس».