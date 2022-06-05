سلة المروج تفوز على الشباب وتتأهل لنهائيات بطولة ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انضم «المروج» إلى الفرق المتأهلة إلى الدور السباعي لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، بعد تفوقه، أمس السبت، على فريق «الشباب» في المباراة التي جمعتهما بمجمع «سليمان الضراط» ببنغازي.

سير المباراة

الربع الأول تقاربت فيه النتيجة بين الفريقين، وانتهى بفارق نقطتين للمروج (12-10)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 12 نقطة (24-22)، وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للمروج الذي وسع الفارق إلى 5 سلات بتقدمه (44-34).

وفي الربع الرابع أضاف «المروج» 13 نقطة مقابل 15 نقطة للشباب، لتنتهي المباراة لصالح «المروج» (57-49)، ليتأهل «المروج» لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة رفقة فرق «النصر» و«الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» و«المدينة».

ويشهد اليوم الأحد، الاجتماع الفني بحضور اللجنة المشرفة والفرق المتأهلة، وغدًا الإثنين ستنطلق بمجمع «سليمان الضراط» مباريات التجمع الأول لنهائيات ليبيا لكرة السلة.