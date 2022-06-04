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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 06:35 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية
الدبيبة يجتمع بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية. (صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر «فيسبوك»).
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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بديوان وزارة الداخلية، مع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، بحضور وزيري الرياضة عبد الشفيع الجويفي، والداخلية خالد مازن، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، ورؤساء الاتحادات الرياضية.
 
وخصص الاجتماع للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك الاتحادات الفرعية بالمناطق، بحسب صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر «فيسبوك».

وافتتح وزير الرياضية الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية التعاون والتكاتف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بهدف خلق بيئة رياضية مناسبة.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية، في كلمته خلال الاجتماع، أن الاتحادات الرياضية ورئاسة اللجنة الأولمبية تعمل بروح الفريق الواحد رغم كل الظروف، رغم معاناة قلة الإمكانات.

كما تحدث عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، خلال مداخلاتهم عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاتحادات سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس أن الحكومة ستتكفل بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية، بعد اعتمادها من وزارة الرياضة، كما ستتحمل مصاريف المشاركات الدولية والإقليمية لكافة الفرق الرياضية الليبية.

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