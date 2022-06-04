Atwasat

محترفون أميركان لدعم صفوف أندية السلة قبل نهائيات الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 04 يونيو 2022, 05:33 مساء
محترفون أميركان لدعم صفوف أندية السلة قبل نهائيات الدوري الليبي
الأميركي دوين جاكسون. (فيسبوك)
alwasat radio

تعاقدت أندية «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» و«النصر» و«المروج» و«الهلال» مع محترفين أجانب؛ وذلك لتعزيز صفوفها لخوض منافسات نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة هذا الموسم.

الأهلي طرابلس
تعاقدت سلة «الأهلي طرابلس» مع الأميركي دوين جاكسون، وسبق له اللعب فى الدوري اللبناني، ومثل أندية عديدة أبرزها «الحكمة» و«هومنتمن» و«الشانفيل» الرياضي، وحقق نتائج وإنجازات جماعية وفردية، كما لعب أيضًا لفريق «الشارقة» الإماراتي، وتوج معه بلقب الدوري، كما توج أخيرًًا بلقبي الدوري والكأس أيضًا في ليبيا مع «الأهلي طرابلس» وتحصل على جائزة أفضل محترف بالدوري، بحسب صفحة كرة السلة الليبية عبر «فيسبوك».

الأهلي بنغازي
ضمت إدارة «الأهلي بنغازي» الأميركي شين ريكتور لتدعيم صفوف الفريق في نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة وكأس ليبيا، ويشغل ريكتور (27 عامًا) 188 سنتم، مركز الجناح، ولديه تجارب احترافية واسعة خصوصًا في ملاعب الوطن العربي، ولعب لفرق «الشارقة» و«الوصل» و«البطائح» في الإمارات، كما لعب لفريق «المنستيري» التونسي و«الغرافة» القطري وفريق «أحد» السعودي، كما مثل فريق «الجهراء» الكويتي أخيرًا، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي موسم 2018 وأفضل جناح في الدوري.

الاتحاد
كما تعاقدت إدارة نادي «الاتحاد» مع المحترف الأميركي ريكي يونغ (31 عامًا)، وهو صاحب الـ206 سنتم، ويشغل مركز «4»، وصاحب خبرة وتجارب عديدة، لاسيما في الملاعب العربية، وسبق له اللعب لأندية «الكرخ» و«النفط» العراقيين و«الهلال» و«النصر» السعوديين و«الرفاع» البحريني و«بني ياس» الإماراتي و«الخور» القطري و«القرين» الكويتي، كما لعب أيضًا في دوريات بوليفيا وفنلندا وألمانيا.

الهلال
وتعاقدت إدارة نادي «الهلال» مع المحترف الأميركي براين بريدجفورث (28 عامًا) والطول 208 سنتم، ويشغل مركز الارتكاز، ويحمل في سيرته الذاتية مشاركة مع أندية من دولتي كندا والسويد، كما لعب في الوطن العربي لأندية «هومنتمن» اللبناني و«المغرب الفاسي» و«النجمة» و«الاتحاد» البحريني ونادي «بعبدا» الفلسطيني.

المروج
تعاقدت إدارة نادي «المروج» مع المحترف اللبناني الأميركي أتير ماجوك لتدعيم صفوف الفريق في نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة في حال ترشح الفريق على حساب «الشباب»، وماجوك يحمل الجنسية اللبنانية، وحصل على بطولة أفريقيا للأندية برعاية الـ«NBA» مع «المنستيري» التونسي، وحصل على جائزة أفضل لاعب سنتر، ومثل عديد الأندية العربية كأندية «هومنتمن» و«بيروت» و«الشانفيل» و«الحكمة» اللبنانية و«الزهراء» و«الاتحاد المنستيري» التونسي و«المحرق» البحريني و«العربي» القطري، كما لعب في الصين وألمانيا وتايوان وسلوڤاكيا وبولندا وأستراليا.

كما تعاقدت إدارة نادي «المروج» أيضًا مع المحترف الأميركي جوليوس كولس (32 عامًا) و196 سنتم، ويشغل مركز الجناح، وتوج بطلًا لبطولة أفريقيا للأندية برعاية الـ«NBA»، مع «المنستيري» التونسي، كما سبق له اللعب في أندية «الأهلي» و«السد» و«الوكرة» في قطر، ولعب أيضًا في دوريات كوسفو وألمانيا والمغرب.

النصر
وتعاقدت إدارة نادي «النصر» مع المحترف الأميركي براين هالومس (25 عامًا)، 196 سنتم، ويشغل مركز الجناح، وسبق له اللعب فى دوريات عربية، أبرزها أندية «أحد» و«أهلي جدة» و«الفتح» في السعودية، وحقق نتائج وإحصاءات ممتازة، كما لعب أيضًا لفريق «الحالة» البحريني أخيرًا.

الأميركي براين هالومس. (فيسبوك)
الأميركي براين هالومس. (فيسبوك)
الأميركي جوليوس كولس. (فيسبوك)
الأميركي جوليوس كولس. (فيسبوك)
الأميركي أتير ماجوك. (فيسبوك)
الأميركي أتير ماجوك. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا
«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف

«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلة المروج تنافس الشباب على بطاقة التأهل لنهائيات الدوري ببنغازي.. السبت
سلة المروج تنافس الشباب على بطاقة التأهل لنهائيات الدوري ...
6 مباريات في الجولة الرابعة لنهائيات الصعود للدوري الممتاز.. السبت
6 مباريات في الجولة الرابعة لنهائيات الصعود للدوري الممتاز.. ...
انطلاق سباق الدراجات بطرابلس للأواسط والكبار
انطلاق سباق الدراجات بطرابلس للأواسط والكبار
قناة الوسط «WTV» تستقبل في حوار خاص مدرب الأهلي بنغازي رادان غاسانين.. السبت
قناة الوسط «WTV» تستقبل في حوار خاص مدرب الأهلي بنغازي رادان ...
بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية تغادر إلى جنوب أفريقيا
بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية تغادر إلى جنوب أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس في نهائي كأس اليد
الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس في نهائي كأس اليد...
المزيد
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي الجمعية العمومية للجنة ......
منتخب ليبيا يرفض الراحة فور الوصول إلى غينيا الاستوائية قبل الجولة الثانية من تصفيات «كان 2023»
منتخب ليبيا يرفض الراحة فور الوصول إلى غينيا الاستوائية قبل ......
محترفون أميركان لدعم صفوف أندية السلة قبل نهائيات الدوري الليبي
محترفون أميركان لدعم صفوف أندية السلة قبل نهائيات الدوري ......
بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية تغادر إلى جنوب أفريقيا
بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية تغادر إلى جنوب أفريقيا...
قناة الوسط «WTV» تستقبل في حوار خاص مدرب الأهلي بنغازي رادان غاسانين.. السبت
قناة الوسط «WTV» تستقبل في حوار خاص مدرب الأهلي بنغازي رادان......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط