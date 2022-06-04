محترفون أميركان لدعم صفوف أندية السلة قبل نهائيات الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت أندية «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» و«النصر» و«المروج» و«الهلال» مع محترفين أجانب؛ وذلك لتعزيز صفوفها لخوض منافسات نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة هذا الموسم.

الأهلي طرابلس

تعاقدت سلة «الأهلي طرابلس» مع الأميركي دوين جاكسون، وسبق له اللعب فى الدوري اللبناني، ومثل أندية عديدة أبرزها «الحكمة» و«هومنتمن» و«الشانفيل» الرياضي، وحقق نتائج وإنجازات جماعية وفردية، كما لعب أيضًا لفريق «الشارقة» الإماراتي، وتوج معه بلقب الدوري، كما توج أخيرًًا بلقبي الدوري والكأس أيضًا في ليبيا مع «الأهلي طرابلس» وتحصل على جائزة أفضل محترف بالدوري، بحسب صفحة كرة السلة الليبية عبر «فيسبوك».

الأهلي بنغازي

ضمت إدارة «الأهلي بنغازي» الأميركي شين ريكتور لتدعيم صفوف الفريق في نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة وكأس ليبيا، ويشغل ريكتور (27 عامًا) 188 سنتم، مركز الجناح، ولديه تجارب احترافية واسعة خصوصًا في ملاعب الوطن العربي، ولعب لفرق «الشارقة» و«الوصل» و«البطائح» في الإمارات، كما لعب لفريق «المنستيري» التونسي و«الغرافة» القطري وفريق «أحد» السعودي، كما مثل فريق «الجهراء» الكويتي أخيرًا، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي موسم 2018 وأفضل جناح في الدوري.

الاتحاد

كما تعاقدت إدارة نادي «الاتحاد» مع المحترف الأميركي ريكي يونغ (31 عامًا)، وهو صاحب الـ206 سنتم، ويشغل مركز «4»، وصاحب خبرة وتجارب عديدة، لاسيما في الملاعب العربية، وسبق له اللعب لأندية «الكرخ» و«النفط» العراقيين و«الهلال» و«النصر» السعوديين و«الرفاع» البحريني و«بني ياس» الإماراتي و«الخور» القطري و«القرين» الكويتي، كما لعب أيضًا في دوريات بوليفيا وفنلندا وألمانيا.

الهلال

وتعاقدت إدارة نادي «الهلال» مع المحترف الأميركي براين بريدجفورث (28 عامًا) والطول 208 سنتم، ويشغل مركز الارتكاز، ويحمل في سيرته الذاتية مشاركة مع أندية من دولتي كندا والسويد، كما لعب في الوطن العربي لأندية «هومنتمن» اللبناني و«المغرب الفاسي» و«النجمة» و«الاتحاد» البحريني ونادي «بعبدا» الفلسطيني.

المروج

تعاقدت إدارة نادي «المروج» مع المحترف اللبناني الأميركي أتير ماجوك لتدعيم صفوف الفريق في نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة في حال ترشح الفريق على حساب «الشباب»، وماجوك يحمل الجنسية اللبنانية، وحصل على بطولة أفريقيا للأندية برعاية الـ«NBA» مع «المنستيري» التونسي، وحصل على جائزة أفضل لاعب سنتر، ومثل عديد الأندية العربية كأندية «هومنتمن» و«بيروت» و«الشانفيل» و«الحكمة» اللبنانية و«الزهراء» و«الاتحاد المنستيري» التونسي و«المحرق» البحريني و«العربي» القطري، كما لعب في الصين وألمانيا وتايوان وسلوڤاكيا وبولندا وأستراليا.

كما تعاقدت إدارة نادي «المروج» أيضًا مع المحترف الأميركي جوليوس كولس (32 عامًا) و196 سنتم، ويشغل مركز الجناح، وتوج بطلًا لبطولة أفريقيا للأندية برعاية الـ«NBA»، مع «المنستيري» التونسي، كما سبق له اللعب في أندية «الأهلي» و«السد» و«الوكرة» في قطر، ولعب أيضًا في دوريات كوسفو وألمانيا والمغرب.

النصر

وتعاقدت إدارة نادي «النصر» مع المحترف الأميركي براين هالومس (25 عامًا)، 196 سنتم، ويشغل مركز الجناح، وسبق له اللعب فى دوريات عربية، أبرزها أندية «أحد» و«أهلي جدة» و«الفتح» في السعودية، وحقق نتائج وإحصاءات ممتازة، كما لعب أيضًا لفريق «الحالة» البحريني أخيرًا.

الأميركي براين هالومس. (فيسبوك)

الأميركي جوليوس كولس. (فيسبوك)

الأميركي أتير ماجوك. (فيسبوك)