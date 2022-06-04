بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية تغادر إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية، اليوم السبت، مطار بنينا ببنغازي في طريقها إلى جنوب أفريقيا عن طريق العاصمة المصرية القاهرة.

يأتي هذا للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية للمحترفين الكبار والتي ستقام بجنوب أفريقيا.

وقد اختار الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية 5 رياضيين يمثلون المنتخب الليبي في البطولة وهم: عدنان اطلوبة، خليفة الحاسي، السني فنير، عبدالله هاجر، إسلام مرواس.

ويشرف على تدريبات أبطال ليبيا المدرب الوطني طارق مخلوف ومساعده أشرف الفلاح، وسوف يشارك في تحكيم البطولة الحكمان الليبيان الدوليان الدكتور رفيق الكوافي والدكتور خالد مخلوف.

منتخب ليبيا للقوة البدنية. (فيسبوك)