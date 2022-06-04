قناة الوسط «WTV» تستقبل في حوار خاص مدرب الأهلي بنغازي رادان غاسانين.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» عن مقابلة خاصة، اليوم السبت، مع مدرب نادي الأهلي بنغازي رادان غاسانين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

يأتي ظهور مدرب نادي الأهلي بنغازي رادان غاسانين عبر برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV».

يتحدث مدرب نادي الأهلي بنغازي رادان غاسانين في الحوار مع برنامج «مقابلة خاصة»، على شاشة قناة الوسط «WTV» عن مشواره مع النادي العريق وتطلعاته للنادي وما واجهه منذ توليه مهمة الإدارة الفنية.

ويستعد فريق الأهلي بنغازي للظهور في الدور السداسي المؤهل نحو التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسط ترقب لتحديد مكان وتوقيت إقامة منافسات الدور الحاسم لهذا الموسم من قبل اتحاد كرة القدم.