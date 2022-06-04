انطلاق سباق الدراجات بطرابلس للأواسط والكبار

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينظم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، اليوم السبت، سباقات لفئتي الأواسط والكبار لمسافة 100 كيلو متر على أن تكون نقطة الانطلاق من طرابلس والوصول إلى المدينة الرياضية بغريان.

يأتي هذا بمشاركة دراجين من أندية المدينة والأهلي طرابلس والجمارك والسويحلي والاتحاد المصراتي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، حيّا رئيس الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس البهلول عيسى الأندية المشاركة ورجال النجدة والمرور والمدربين وأيضًا الحكام وهم: مصطفى جمعة وفاتح المرابط ومحمد المرابط وحسام الشماخي وحسين أبوجناح وعبدالرزاق زعيط ونجاح الزنتاني وآمنة عمارة.

وأضاف البهلول عيسى قائلاً: «إن الأسبوع المقبل سيشهد بمنطقة مشروع أبوعائشة سباقًا للكبار لمسافة 20 كيلو مترًا».