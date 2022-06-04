6 مباريات في الجولة الرابعة لنهائيات الصعود للدوري الممتاز.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ست مباريات في الجولة الرابعة لنهائيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب مدينة القبة، الهلال سبها يلتقي المستقبل، بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين عطية محمد والمنجي أبوشكيوة والحكم الرابع أشرف عمر.

وعلى ملعب مدينة شحات، الظهرة يلتقي رفيق، بإدارة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين محمد القداري وربيع شوشان والحكم الرابع مفتاح العلمي، وعلى ملعب البيضاء، البشائر يتبارى مع أبي الأشهر بإدارة الحكم يحيى الوحيشي والمساعدين عصام الترهوني وفتحي الجيلاني والحكم الرابع الطاهر فرج.

وعلى ملعب الزاوية، الصقور يلتقي المروج بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين عبدالعزيز الأزيرق وحسام عبيد والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة، وعلى ملعب صبراتة، الشرارة يلتقي البرانس، بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين محمد التير ومحمد الشايبي والحكم الرابع مؤمن الساحلي.

وعلى ملعب صرمان، وفاق أجدابيا يتبارى مع بنغازي الجديدة، بإدارة الحكم خليل سنان والمساعدين مجدي كامل وأحمد عوينة والحكم الرابع ناجي الغنودي.

الترتيب قبل الجولة الرابعة

المجموعة الأولى يتصدرها الصقور برصيد 6 نقاط من مبارتين، ويأتي الأنوار ثانيًا بـ5 نقاط من 3 مباريات، وثالثًا البرانس 4 نقاط من 3 مباريات، ورابعًا نجوم أجدابيا بـ3 نقاط من مبارتين، وخامسا بنغازي الجديدة بـ3 نقاط من 3 مباريات، وسادسًا الشرارة بنقطتين من مبارتين، وسابعًا المروج دون نقاط من 3 مباريات.

أما المجموعة الثانية فيتصدرها رفيق بـ9 نقاط من 3 مباريات، ويأتي أساريا ثانيا بـ6 نقاط من 3 مباريات، وثالثًا أبي الأشهر 4 من مبارتين، ورابعًا البشائر 4 نقاط من 3 مباريات، وخامسًا الظهرة بنقطة واحدة من مبارتين، وسادسًا المستقبل بنقطة واحدة من 3 مباريات، وسابعًا الهلال سبها دون نقاط من مبارتين.