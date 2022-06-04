سلة المروج تنافس الشباب على بطاقة التأهل لنهائيات الدوري ببنغازي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي، اليوم السبت، اللقاء الفاصل بين صاحبي الترتيب الرابع في المجموعتين، الشباب والمروج، والفائز منهما سينضم إلى ركب المتأهلين للنهائيات، رفقة أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة.

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يشار إلى أن النهائيات ستقام بنظام التجمع، ومن مرحلتين، التجمع الأول سينطلق بعد غدٍ الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، ويتواصل حتى الثالث عشر من يونيو الجاري.

أما التجمع الثاني بمدينة طرابلس في الفترة من التاسع عشر وحتى السادس والعشرين من يونيو الجاري، والفريق الأكثر نقاطًا من التجمعين سيُتوج بطلًا للدوري الليبي.