منتخب ليبيا يغادر مطار بنينا لملاقاة غينيا الاستوائية وسط آمال قنص السداسية في التصفيات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الجمعة، على متن طائرة خاصة، مطار بنينا ببنغازي في طريقها إلى غينيا الاستوائية.

يأتي هذا، لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية للمجموعة العاشرة، المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بساحل العاج «كان 2023».

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المنتخب الوطني يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد فوزه في المباراة الأولى، وتحقيق ثلاثة نقاط مهمة على منتخب بوتسوانا، في ملعب بنينا، مع بداية المشوار الأفريقي، تحت قيادة تدريبية فرنسية جديدة لكورنتان مارتينز.

منتخب غينيا الاستوائية، فقد نتيجة مباراته الأولى أمام منتخب تونس برباعية، ويسعى لتضميد جراحه على أرضه ووسط جماهيره، في حين يتطلع «فرسان المتوسط» لقنص السداسية من النقاط في المجموعة قبل مواجهة تونس.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

تونس وليبيا ثلاثة نقاط، والأفضلية لمنتخب تونس بالأهداف، وفي الترتيب الثالث منتخب بوتسوانا، والرابع منتخب غينيا الاستوائية.

منتخب ليبيا. (صفحة المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)